الصحة الهندية: تسجيل 137 وفاة جديدة و6654 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن "تسجيل 137 وفاة جديدة و6654 إصابة بكوفيد-19 منذ يوم أمس الجمعة، ما رفع عدد الوفيات إلى 3720 والإصابات إلى 125101"، مشيرة الى ان "هذه هي أعلى زيادة مسجلة في يوم واحد، لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الآن في البلاد، وكان عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 118447 حالة، وعدد الوفيات 3583".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً، في يوم 11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.
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