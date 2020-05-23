الصحة الهندية: تسجيل 137 وفاة جديدة و6654 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة الهندية​ عن "تسجيل 137 وفاة جديدة و6654 إصابة بكوفيد-19 منذ يوم أمس الجمعة، ما رفع عدد الوفيات إلى 3720 و​الإصابات​ إلى 125101"، مشيرة الى ان "هذه هي أعلى زيادة مسجلة في يوم واحد، ل​حالات​ الإصابة بكوفيد-19 حتى الآن في البلاد، وكان عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 118447 حالة، وعدد الوفيات 3583".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.