الحكومة التشيلية تطلق برنامج مساعدات غذائية وسط أزمة تفشي كورونا

باشرت ​الحكومة​ ال​تشيلي​ة بتوزيع 2,5 مليون وحدة غذائية للعائلات الأشدّ فقراً، في وقت سُجّل عدد يومي قياسي جديد للإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجدّ متجاوزاً عتبة الستين ألف إصابة.

وسجّلت ​الدولة​ الواقعة في ​أميركا الجنوبية​ والتي تعدّ 18 مليون نسمة، 4276 إصابة جديدة بالمرض و41 وفاة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 61857 إصابة و630 وفاة منذ الثالث من آذار.

وستُوزّع المساعدات التي تقدّر قيمتها بمئة مليون ​دولار​، في كافة أنحاء تشيلي للسكان الذين فقدوا عملهم بسبب ​الأزمة​ الصحية في البلاد التي تعاني في الأصل من ضعف اقتصادها بعد ​احتجاجات​ استمرت أشهراً ضد التفاوتات الاجتماعية.