الحكومة التشيلية تطلق برنامج مساعدات غذائية وسط أزمة تفشي كورونا

باشرت الحكومة التشيلية بتوزيع 2,5 مليون وحدة غذائية للعائلات الأشدّ فقراً، في وقت سُجّل عدد يومي قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ متجاوزاً عتبة الستين ألف إصابة.
وسجّلت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي تعدّ 18 مليون نسمة، 4276 إصابة جديدة بالمرض و41 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 61857 إصابة و630 وفاة منذ الثالث من آذار.
وستُوزّع المساعدات التي تقدّر قيمتها بمئة مليون دولار، في كافة أنحاء تشيلي للسكان الذين فقدوا عملهم بسبب الأزمة الصحية في البلاد التي تعاني في الأصل من ضعف اقتصادها بعد احتجاجات استمرت أشهراً ضد التفاوتات الاجتماعية.
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