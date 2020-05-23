إيلون ماسك: تقديرات عدد المرضى الذين يعانون من كورونا في أميركا وهمية

أشار رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إلى أن "تقديرات عدد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، أصبحت غير موثوقة منذ منتصف نيسان الماضي، عندما تمت إضافة المرضى الذين يعانون من أعراض مشابهة إلى الإحصاءات العامة ولم يتم تأكيد غصابتهم بكورونا".
وأفاد ماسك، خلال حديث صحفي، بأن "الإحصاءات أصبحت وهمية وهناك مئات الأعراض المشابه للوباء"، منوّهًا بأنه "لم تكن هناك إصابات خطيرة بين موظفي شركة "سبيس إكس".
وفي السياق، كانت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية لفتت في آخر إحصاء لها إلى أن "الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 1.2 ألف وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض في الإصابات اليومية".
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