الخزانة البريطانية تلزم أصحاب الأعمال بتغطية 30% من أجور العاملين

أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن "الخزانة البريطانية أعدت خططًا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة، وذلك ابتداء من آب المقبل، لتخفيف العبء الكبير لأزمة ​فيروس كورونا​ على ​المالية العامة​ للحكومة".

ولفتت الصحيفة غلى أن "أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضًا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط 5 في المئة من الأجور"، منوّهةً بأنه "من المتوقع أن يعلن المتحدث باسم ​وزير المالية​ ​ريشي سوناك​، التعديلات خلال الأيام القادمة".

وكان سوناك أفاد في وقت سابق بأن "​بريطانيا​ تواجه أزمة اقتصادية خطيرة جدًا، وسيتم فقد وظائف خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة".