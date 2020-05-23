وزارة الصحة في صنعاء: لقضاء أيام العيد بالمنزل والمعايدة عبر الهاتف أو وسائل التواصل

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان في ​صنعاء​، في بيان، انه "يحل علينا ​عيد الفطر​ هذا العام في ظروف صحية استثنائية متمثلة بظهور وباء ​فيروس كورونا​ وظهور حالات في مناطق متفرقه من بلادنا"، مهيبة بـ"الجميع التعاون للتصدي لمخاطر جائحة كورونا ومواجهتها بمزيد من الوعي وأن يلتحم الجميع للتصدي لهذه الجائحة".

ودعت الوزارة "جميع المواطنين لقضاء أيام العيد بالمنزل والمعايدة عبر الهاتف أو ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وعدم التزاحم في أسواق القات للوقاية من كورونا، والالتزام التام بعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل والاكتفاء ب​السلام​ تحية، وتجنب الازدحامات خصوصا في الأسواق وفي مقدمتها أسواق القات والحرص على إبقاء مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين".