الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​ عن "تسجيل 463 إصابة جديدة بالفيروس، منها 253 لغير عمانيين، ارتفاعا عن 424 حالة أمس الجمعة، ليصبح إجمالي المصابين 7257 شخصاً"، مشيرة الى ان "عدد المتعافين وصل إلى 1848، فيما بلغت حصيلة الوفيات 34 بعد وفاة اثنين من المقيمين أمس الجمعة".

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