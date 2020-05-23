شرطة موسكو: اعتقال رجل احتجز رهائن في أحد مصارف العاصمة

أفادت شرطة موسكو بأنها "اعتقلت رجلًا احتجز رهائن في فرع لأحد المصارف بالعاصمة الروسية.
ولفتت الشرطة، في بيان، إلى أن "مجهولا دخل فرع أحد المصارف في شارع، زيمليانوي فال، وبيده حقيبة تحمل شعار إحدى شركات توصيل الطعام، وقال إن المبنى ملغوم".
من جهتها، أشارت وسائل إعلام روسية إلى أنه لم يتم العثور على متفجرات لدى الرجل، في حين بلغ عدد الرهائن 5 أو 6 أشخاص، إلا أن معظمهم تمكنوا من مغادرة المبنى من الباب الخلفي، قبل اعتقال الجاني.
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