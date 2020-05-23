كلينتون: على ترامب الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون

انتقدت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة هيلاري كلينتون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفي تعليقها على تقرير لمجلة "Lancet" الطبية البريطانية الذي خلص إلى أن دواء "هيدروكسي كلوروكوين" الذي يروج ترامب لاستخدامه في معالجة المصابين بكورونا يزيد من خطر وفاة المريض، لفتت كلينتون إلى أنه "على الرئيس الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون".
وكانت كلينتون أفادت في وقت سابق بأن "الأميركيين يستحقون رئيسًا يصغي إلى العالم ويتصرف بحزم بغية تخفيف الجائحة، بدلًا عن إضاعة الوقت والاتجار بعقارات زائفة آملا في أن الوباء سينتهي بنفسه".
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