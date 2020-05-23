وزير الصحة السوداني: ستبدأ عودة أكثر من عشرة آلاف سوداني من العالقين بالخارج إلى البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ ​السودان​ي أكرم علي التوم، انه "يتفق مع من يرى أنّ عدد المصابين في السودان ب​كورونا​ أكبر من العدد المعلن عنه حالياً"، موضحاً أن "ضعف تطبيق الإجراءات الاحترازية دفع بالبلاد لأن تكون خلف الفيروس الذي صار يركض أمامنا".

وفيما يتعلق بعودة ​السودانيين​ العالقين في الخارج، لفت التوم الى إنه "ستبدأ عودة أكثر من عشرة آلاف سوداني من العالقين بالخارج إلى البلاد بعد عطلة ​عيد الفطر​ في أفواج لأن البلاد لا تتحمل دخولهم دفعة واحدة"، مؤكداً "اكتمال التحضيرات لعودة السودانيين العالقين في دول أخرى بعد إغلاق السودان لحدوده تحسباً لتفشي وباء كورونا، وان تلك الاجراءات تشمل حجر العائدين في مناطق غير سكنية وفحصهم وعلاجهم إذا اقتضى الامر".