أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ في ​اتصال​ هاتفي مع ​أمير قطر​ ان "إيران سترد بالمثل في حال تسببت ​الولايات المتحدة​ بأي مشكلة لناقلات ​النفط​ الإيرانية في الكاريبي أو أي منطقة أخرى"، مشيراً الى ان "إيران لم تكون البادئة بأي نزاع، لكنها ستدافع عن حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني لأمير قطر: بحال تسببت اميركا بأي مشكلة للناقلات الإيرانية سنرد عليها بالمثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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