رئيس الوزراء الإسباني يعلن فتح البلاد أمام السياحة الدولية في حزيران

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​، فتح البلاد أمام ​السياحة​ الدولية اعتبارًا من شهر حزيران المقبل.

وكان سانشيز، أشار مطلع الأسبوع الحالي، إلى أنه سيطلب من البرلمان في بلاده الإذن بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بدلًا من 5 أيام للمرة الخامسة والأخيرة، في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وعقب الحصيلة الاخيرة التي أصدرتها السلطات الإسبانية لأعداد مصابي كورونا يوم أمس، أكد كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية فيرناندو سيمونإن، أنه يمكن أن نكون قريبين للغاية من السيطرة على الفيروس في مستويات العدوى التي لا يمكن تقريبا اكتشافها.