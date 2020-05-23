تسجيل أكثر من 218 ألف إصابة و28 ألف وفاة بكورونا في فرنسا

بلغ عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​فرنسا​ 218679 حالة، أما عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في فرنسا فقد بلغ 28218 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64209 حالات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الأسبوع السابع عشر منذ تسجيل فرنسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.