بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 218679 حالة، أما عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في فرنسا فقد بلغ 28218 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64209 حالات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الأسبوع السابع عشر منذ تسجيل فرنسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكثر من 218 ألف إصابة و28 ألف وفاة بكورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.