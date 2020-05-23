الجيش الليبي: إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "إسقاط طائرة مسيرة تركية بالقرب من منطقة القريات جنوب العاصمة طرابلس الليلة الماضية"، مشيراً الى ان "منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط خمس طائرات تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" منذ الخميس الماضي.
وأوضح الجيش أنه "تم استهاف طائرتين في مدينة ترهونة مساء الخميس، إضافة إلى طائرة قرب القريات وأخرى في منطقة بوالغريب جنوب مدينة بني وليد فجر يوم الجمعة".
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