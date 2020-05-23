السلطات الفرنسية: فتح دور العبادة والسماح بالتجمعات الدينية بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية

أعلنت السلطات الفرنسية، عن "موافقتها على فتح دور العبادة والسماح بالتجمعات الدينية، بشرط الالتزام بالتعليمات و​الوقاية​ الصحية لمكافحة وباء ​كورونا​". هذا وأعلنت ​وزارة الداخلية الفرنسية​، في بيان لها مساء امس، انها قررت رفع الحظر عن دور العبادة والسماح بتنظيم التجمعات الدينية من جديد اعتبارا من اليوم السبت"، مشددة على "احترام الإجراءات الصحية كالمسافات بين الاشخاص، وضع الكمامات الالزامياً عند الدخول إلى دور العبادة".

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