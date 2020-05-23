محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 21 حالة .
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، السبت، إنه تم تسجيل 1732 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 42,213 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 8513 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 4152 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 184,794.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل حالتي وفاة و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.