واشنطن بوست: إدارة ترامب ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إدارة دونالد ترامب ناقشت الأسبوع الماضي إجراء أول اختبار نووي للولايات المتحدة منذ عام 1992.

وقالت الصحيفة إن مصادرها مسؤول كبير ومسؤولان سابقان مطلعان.

وقالت المصادر إن الطرح جاء خلال اجتماع رفيع المستوى لمسؤولين في جهاز الأمن القومي لدراسة التهديدات النووية المحتملة من روسيا والصين.

ولم يتسن للصحيفة أو لبي بي سي الحصول على تعليق من الإدارة الأمريكية.

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وشهد عام 2020 خلال الأشهر الخمسة الأولى الكثير من الأحداث التي هزت العالم، من بينها اغتيال قاسم سليماني، وحرائق الغابات في أستراليا وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ما هي الأسلحة النووية؟

إنها متفجرات بالغة القوة. وإذا كنتَ تتذكر كلمات مثل الذرات والنظائر من دروس العلوم، فهذه الذرات والنظائر تشارك في عملية إطلاق الانفجار النووي؛ إذ تكتسب القنابل طاقتها إما من انشطار الذرات أو من اندماج جزيئاتها معاً. ولذا تُسمى القنبلة النووية أحياناً بالقنبلة الذرية. وتطلق الأسلحة النووية كميات هائلة من الإشعاع، يمكن أن تتسبب في الإصابة باعتلال التعرض للإشعاع؛ لذا فتأثيرها الفعلي يستمر لفترة أطول من الانفجار نفسه.

ولم تُستخدم الأسلحة النووية عبر التاريخ إلا مرتين؛ إذ استُخدمت ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، عام 1945، وخلَّفت دماراً كبيراً وخسائر هائلة في الأرواح. استمر الإشعاع الناتج عن القنبلة التي سقطت على مدينة هيروشيما عدة أشهر، وقتل ما يقدَّر بنحو 80 ألف شخص، في حين أودت القنبلة التي سقطت على مدينة ناكازاكي بحياة أكثر من 70 ألف شخص.

والجدير بالذكر أن هناك تسع دول تمتلك أسلحة نووية، حاليا، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.