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11 إصابة جديدة بـ كورونا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن رصد 11 إصابة جديدة بفيروس ، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 1097، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ،

اليوم السبت.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس

"ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة"، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 687.

 

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد أول الخميس، التعبئة العامة في مواجهة انتشار حتى السابع من يونيو المقبل.

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