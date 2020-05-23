غداً الأحد.. إعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس

تعتزم كنيسة القيامة في القدس إعادة فتح أبوابها غداً الأحد بعد شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم

السبت.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

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وأفادت قناة روسيا اليوم بأن

المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاما) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا، وأضاف أنها من ذوي الأمراض المزمنة.

وأكدت القناة أنه جاري اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا.