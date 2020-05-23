الجيش الأمريكي يختبر سلاحا ليزريا قادرا على تدمير الطائرات أثناء التحليق

نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثق تجربته لسلاح ليزر جديد، قال إن بإمكانه تدمير الطائرات في الجو.
واختبر الجيش سلاحه على درون عادي (وليس طائرة) عبر توجيه شعاع ليزر نحوه من على متن السفينة البرمائية "بورتلاند".
وتم نشر فيديو الاختبار، من قبل الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه خلال الاختبار تم استخدام "فئة ليزر عالية الطاقة"، ولكن المصدر لم يحدد قوة
وأضاف المصدر: "بفضل هذه القدرة المتقدمة الجديدة، فإننا نغير مفهوم الحرب البحرية بالنسبة للأسطول".
وذكر، أن الاختبارات نفذت في 16 مايو، في المياه الدولية للمحيط الهادئ.
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