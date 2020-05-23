تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت سلطات قطاع غزة عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز في خبر عاجل لها ، اليوم السبت،.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس الماضي ، أكدت على إصابة 19 شخصا في قطاع غزة، بفيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة في غزة، يوسف أبو الريش، في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين ارتفع إلى 49 شخصا، وهو ما يعني تسجيل 19 حالة جديدة، في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المصابين هم من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين للقطاع عبر معبر رفح البري مؤخراً.

وقال أبو الريش في المؤتمر، إن المصابين اختلطوا مع العشرات من العائدين خلال عودتهم إلى قطاع غزة وفي مراكز الحجر الصحي، ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر الصحي.