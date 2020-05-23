انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة الباكستانية المنكوبة

أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الدولية الباكستانية، السبت، انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم طائرة الركاب، التي سقطت فوق مدينة كراتشي جنوبي البلاد، الجمعة.
وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله خان: "تم العثور على الصندوقين الأسودين في وقت متأخر من يوم الجمعة".
والصندوقان أحدهما مسجل بيانات الرحلة، والآخر مسجلالأصوات في قمرة القيادة.
وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص وكانت تقل 99 من الركاب وأفراد الطاقم، فوق منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر الجمعة، بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة.
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