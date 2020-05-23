أعلنت السلطات الصحية السعودية عن تسجيل 15 وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 70161 إصابة و379 وفاة. وفاة. وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت امس عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات 67719. الإصابات 67719. كما أعلنت الوزارة عن 13 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364. فيما تعافى 2963 وإجمالي المتعافين يتجاوز 39 ألفاً. وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 15 وفاة و2442 إصابة جديدة بكورونا في السعودية خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.