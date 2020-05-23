مسؤول شيشاني يكشف حقيقة إصابة قديروف بفيروس كورونا

نفى رئيس برلمان جمهورية الشيشان، محمد داودوف، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن الاشتباه بإصابة رئيس هذه الجمهورية القوقازية، رمضان قديروف، بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال داودوف على حسابه في "إنستغرام"، إن هذه التقارير ليست حقيقية بالمرة.

وتابع رئيس البرلمان: "ما يكتبونه ليس صحيحا. أعرف مدى قلق سكان جمهوريتنا من كل هذه النميمة، ولا يوجد سبب للقلق".

Advertisements

وتم هذا الأسبوع تداول معلومات على بعض الوكالات ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، تزعم أن رئيس الشيشان الداخلة في قوام روسيا الاتحادية،

رمضان قديروف، أصيب بالفيروس التاجي وأنه في حالة خطيرة.

كما تحدثت هذه المعلومات عن أنه تم نقل قديروف على وجه السرعة إلى موسكو للعلاج، دون ذكر اسم المستشفى الذي أدخل إليه.

وكان قديروف قد حث سكان الجمهورية في وقت سابق، على الاحتفال بعيد الفطر مع عائلاتهم داخل منازلهم، مع مراعاة قواعد العزلة الذاتية بسبب فيروس كورونا.