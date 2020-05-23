كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. ووهان تعلن عن أكبر عملية اختبار منذ تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة المحلية في ووهان، اليوم السبت، إن المدينة، المركز الأصلي لتفشي فيروس كورونا في الصين، أجرت 1470950 اختبارًا للحمض النووي للفيروس يوم أمس الجمعة، مقارنة بـ 1000729 اختبارًا في اليوم السابق.

بدأت ووهان حملة في 14 مايو للبحث عن حاملات بدون أعراض - الأشخاص المصابين الذين لا يظهرون أي علامات خارجية للمرض - بعد التأكد في 9-10 مايو من أول مجموعة من عدوى الفيروس منذ رفع حظرها في 8 أبريل.

وفي سياق منفصل، تستمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توجيه الاتهامات إلى بكين حول انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العالم.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، إن "الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات"، لافتاً إلى أن "الصين لم تتصرف بمسؤولية لمنع تفشي فيروس كورونا في العالم".

وكتب "ترامب" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والقى المسؤولية على الصين فيما يحدث للعالم جراء تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن "عدم الكفاءة حصراً هو السبب وراء الوفيات الجماعية، التي شهدتها الدول بفيروس كورونا".

وقال: إن "هناك معتوه في الصين نشر بياناً اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء، الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، وأكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".