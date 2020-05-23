كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا: المجموعة الثانية من فيروس كورونا تنفجر بمراكز احتجاز المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ماليزيا، اليوم السبت، أن مجموعة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تفشت في مركز احتجاز للمهاجرين غير الموثقين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إنه تم التعرف على 21 حالة في مركز اعتقال سيمينيا بالقرب من العاصمة كوالالمبور التي تضم حوالي 1600 معتقل، كما أوردت وكالة "رويترز".

ألقت ماليزيا هذا الشهر القبض على أكثر من 2000 أجنبي لعدم حصولهم على تصاريح تسمح لهم بالدخول إلى البلاد بعد حملات في مناطق مغلقة. غالبًا ما تكون المراكز التي يحتجزون فيها مزدحمة، ويوجد عشرات المهاجرين في زنزانة واحدة.

ودعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، ماليزيا، إلى وقف الحملة القمعية وانتقدت السلطات لملاحقتها مجتمعًا ضعيفًا خلال الوباء.

وقد أبلغت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حتى الآن عن 7185 إصابة بالفيروس و 115 حالة وفاة.

Advertisements

وهو ثاني مركز اعتقال تفشت فيه مجموعة من الفيروس. تم الإبلاغ عن نحو 60 حالة بين 1400 معتقل في مركز بوكيت جليل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مدير عام الوزارة نور هشام عبد الل،ه إن مصدر العدوى في المراكز لم يتم تحديده.

وأضاف، أن المهاجرين تم فحصهم قبل اعتقالهم، ولكن ربما لم يتم اكتشاف الفيروس خلال فترة الحضانة.

يمكن للمحتجزين قضاء شهور في المراكز قبل ترحيلهم.

في الأسابيع الأخيرة، كان هناك غضب عام تجاه اللاجئين والأجانب الآخرين، الذين اتهموا بنشر الأمراض، وإثقال كاهل الدولة وتولي الوظائف مع انهيار الاقتصاد. كان اللاجئون من الروهينجا على وجه الخصوص هدفاً للمضايقة والتهديدات.