كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يقاوم دعوات لإقالة مستشاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاوم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني دعوات من أحزاب المعارضة في البلاد، اليوم السبت، لطرد مستشاره دومينيك كامينغز بعد أن سافر 400 كيلومتر (250 ميلا) حيث ظهرت على زوجته أعراض فيروس كورونا المستجد حتى يمكن لأسرته الاعتناء بابنها.

وقال مكتب "جونسون"، إن مستشاره قام بالرحلة لضمان رعاية ابنه الصغير بشكل صحيح، حيث كانت زوجته مريضة بفيروس كورونا وكان هناك "احتمالية كبيرة" بأن يصبح "كامينغز" نفسه مريض، كما أوردت وكالة "رويترز".

سافر "كامينغز"، الذي دبر حملة 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء خروج بريطانيا، إلى دورهام في شمال إنجلترا في أواخر مارس، عندما كان هناك إغلاق صارم بالفعل.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "تطوعت أخته وابنة أخته للمساعدة فذهب إلى منزل قريب من عائلته الممتدة لكنه منفصل عنها في حالة الحاجة إلى مساعدتهم".

وأضاف المتحدث: "إن أفعاله تتماشى مع إرشادات فيروسات التاجية". "يعتقد السيد كامينجز أنه تصرف بشكل معقول وقانوني".

وقال مايكل غوف، أحد كبار وزراء "جونسون"، عن الموقف: "إن رعاية زوجتك وطفلك ليست جريمة".

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لكن أحزاب المعارضة دعت "جونسون" إلى إقالة "كامينغز" وقالت، إن قواعد الإغلاق أوضحت أن أولئك الذين يشتبه في أنهم يعانون من أعراض الفيروس يجب أن يعزلوا مع أسرهم بأكملها.

وقال حزب العمال: "يبدو أن كبير مستشاري رئيس الوزراء يعتقد أنه قاعدة له ولشعب بريطاني آخر. ما زلنا غير واضحين من كان يعرف بهذا القرار ومتى، وعما إذا كان رئيس الوزراء قد وافق عليه."

قبل أيام قليلة من رحلة "كامينغز"، فرض "جونسون" إغلاقًا في المملكة المتحدة وطلب من الناس البقاء في المنزل. قال يوم 23 مارس، إن الناس "يجب ألا يلتقوا بأفراد الأسرة الذين لا يعيشون في منزلهم".

بعد فترة وجيزة من إعلان "جونسون" أنه أظهر اختبارًا إيجابيًا لفيروس كورونا، خرج "كامينغز" من داونينج ستريت في 27 مارس وظهر عليه أعراض في نهاية الأسبوع من 28 إلى 29 مارس.

تقول المبادئ التوجيهية الحكومية، إن أولئك الذين يعانون من فيروس كورونا أو يشتبهون في أنه يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة سبعة أيام على الأقل مع أسرهم وألا يغادروا منزلهم لأي سبب من الأسباب.

يطالب الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون بإقالة "كامينغز". واستقالت شخصيات بارزة أخرى بعد كسر قواعد الإغلاق.

استقال عالم الأوبئة نيل فيرجسون، كعضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية بعد أن زارته صديقته في المنزل. استقالت مديرة الخدمات الطبية في اسكتلندا، كاثرين كالديروود، بعد أن تم القبض عليها وهي تقوم برحلتين إلى منزلها الثاني.