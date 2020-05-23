كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. كبير مسؤولي مكافحة الأمراض يتقبل الانتقادات بشأن تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أكبر مسؤول في الصين لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عن تقبله للانتقادات العامة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد الأولي أمر مفهوم، لكنه دافع عن رد بكين على الأزمة.

وقال قاو فو، مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في البلاد: "مع مثل هذا الوباء الكبير في الصين والعالم، من الطبيعي جدًا تلقي النقد من الجمهور. نحن نقبلهم بتواضع"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "قاو"، أن مركز مكافحة الأمراض في الصين يجب أن يحسن آلية الإبلاغ عن الأوبئة ومعالجة هجرة المواهب الشديدة في أعقاب تفشي الفيروس.

وأوضح "قاو"، أن العلماء الصينيين ما زالوا غير قادرين على تحديد كيفية انتقال الفيروس إلى البشر، مشيرًا إلى أنه يآمل أن يتمكن الجمهور من منح العلماء المزيد من الوقت لفهم هذا الفيروس.

وأردف "قاو"، أن التنافس بين الدول على تطوير لقاح مضاد للفيروس "إيجابي".

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كما قال: "إن الصين تتفاوض مع دول مختلفة حول التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال اللقاحات".

وأعرب: "نحن نناقش في أي نقطة نحتاج إلى جلب المنافسة عبر حماية الملكية الفكرية لتسريع التقدم."

ولكن على الرغم من بعض نقاط الضعف التي تم الكشف عنها في وكالته خلال الوباء، الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي، قال "قاو": "إن استجابة الأمة كانت جيدة مقارنة بالدول الأخرى حيث كان عليها التعامل مع "اختبار الكتاب المغلق".

وانتقدت دول من بينها الولايات المتحدة واستراليا بكين بسبب نقص الشفافية خلال الأيام الأولى للوباء. وقد وصفت الصين المزاعم بأنها "منافية للعقل".

شهدت الصين انخفاضًا حادًا في حالات الانتقال المنقولة محلياً منذ مارس، حيث ساعدتها القيود الرئيسية على حركة الأشخاص على السيطرة على الوباء في أجزاء كثيرة من البلاد.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن 82،971 مع 4،634 حالة وفاة.