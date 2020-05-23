تعافت 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 133 حالة، بنسبة 82 في المائة، من مجموع المصابين البالغين 164 حالة مؤكدة.
وبحسب مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، فإن الإقليم أجرى لحدود اللحظة 1512 تحليلا مخبريا، استبعد منها 1348 حالة.
واستقر عدد الوفيات في حالتين منذ أزيد من شهر، فيما سجل الإقليم صفر حالة في الإنعاش، ما يعني استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين في مستشفيات الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 حالة تعافي جديدة من “كوفيد-19” في إقليم العرائش ترفع نسبة المتماثلين للشفاء إلى 82 المائة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.