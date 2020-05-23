رقم قياسي.. مدينة طنجة تسجل 119 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 18 ساعة

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن أن عاصمة الشمال، سجلت 119 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، خلال 18 ساعة الأخيرة، من ضمن 139 حالة جديدة، رصدت بعموم الجهة وفق المعايير الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأضاف المصدر نفسه، أن إجمالي حالات الشفاء بالجهة، بلغ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 698 حالة، حيث سجلت مدينة طنجة 119 حالة شفاء جديدة لترفع حصيلة المدينة إلى 481 حالة، بينما سجلت 20 حالة شفاء جديدة بالعرائش (133 حالة إجمالا)، فيما بقي الوضع مستقر في تطوان (69 حالة) والحسيمة (14 حالة) ووزان (حالة واحدة).

ومكنت هذه الأرقام من رفع نسبة الشفاء في الجهة لتصل حتى صباح اليوم 69.24 بالمائة.

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وتعتبر أقاليم تطوان ووزان والفحص أنجرة وشفشاون والفحص أنجرة وعمالة المضيق الفنيدق خالية من فيروس كورونا، بينما ما زالت هناك حالات نشيطة تتلقى العلاج بكل من طنجة والعرائش.

وحسب معطيات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1008 حالة، أي ما يعادل 13,67 في المائة من إجمالي المصابين على صعيد المملكة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، أن عدد المصابين بالمغرب بلغ 7375 حالة، بينما تم استبعاد 125 ألفا و 593 حالة مشتبهة بعد تحليل سلبي، كما تعافى 4573 شخصا، بينما سجلت وفاة 197 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد.