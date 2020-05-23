ناجيان من تحطم الطائرة الباكستانية و97 قتيلا.. وشريط فيديو يوثق لحظة الارتطام

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة (ايرباص ايه-320) أمس الجمعة فوق حي سكني في كراتشي، كبرى مدن جنوب باكستان، إلى 97 قتيلا حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في إقليم السند وعاصمته كراتشي، إن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها مشمولون في هذه الحصيلة الجديدة، مشيرة إلى وجود ناجيين اثنين.

وأعلنت السلطات أن عمليات الإنقاذ انتهت فجر اليوم، مسجلة أنه تم التعرف على هويات 19 شخصا على الأقل حتى الآن، بينما تجري فحوص الحمض النووي في جامعة كراتشي لمعرفة هويات الضحايا الآخرين.

وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الطيران الباكستانية قادمة من مدينة لاهور، وتحمل على متنها حوالي مائة من الركاب وثمانية من أفراد الطاقم.

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