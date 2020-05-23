حصيلة كورونا الجهوية.. 25 إضافية بالبيضاء سطات وجهة الشمال تتجاوز عتبة الألف

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 5 من جهات المملكة، فيما لم تسجل 7 جهات الباقية أي حالات جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ43، على جهات الدارالبيضاء- سطات، التي اكتشفت بها 25 حالة إضافية، منذ مساء أمس، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 2355، وسجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 9 حالات جديدة، بإجمالي 1008 حالة.

وسجلت جهة مراكش- آسفي 6 حالات إضافية، بإجمالي 1316 حالة، فيما سجلت فاس مكناس حالتين جديدتين بإجمالي 992 حالة، وسجلت حالة واحدة جديدة بجهة الشرق بإجمالي 181.

بالمقابل استقرت الأعداد في الجهات الباقية عند الحصيلة المعلنة مساء أمس الجمعة، وهي كالتالي: جهة الرباط سلا القنيطرة 687 حالة، جهةدرعة تافيلالت 586 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة 113 حالة، وجهة سوس ماسة 85 حالة، وكلميم واد نون 43 حالة، والداخلة وادي الذهب 5 حالة، والعيون الساقية الحمراء 4 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.