لا وفيات و196حالة شفاء جديدة من كورونا و9 آلاف و566 اختبارا في 18 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، مستجدات الحصيلة الوبائية، خلال 18 ساعة الأخيرة، وقالت إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 4573 حالة، بعد تسجيل 196 حالة شفاء جديدة، لتفقز نسبة التعافي 62 في المائة.

بالمقابل استقر عدد الوفيات في 197، بعدما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية، لتبقى نسبة الفتك في حدود 2.7 في المائة.

كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 7375 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 43 حالة جديدة.

Advertisements

وأجرت المختبرات الوطنية خلال 18 ساعة الأخيرة ما مجموعه 9 آلاف و566 تحليلا مخبريا في عموم جهات المملكة.

وأضافت الوزارة ذاتها، على بوابتها الرسمية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، بلغ 125593حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.