شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا: سنعيد فتح السياحة الدولية في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث اليوم السبت إن بلاده ستعيد فتح السياحة الدولة اعتبارا من يوليو.

كما قال " سانتشيث" إن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم ستبدأ في الثامن من يونيو المقبل

وكانت إسبانيا قد بدأت تلخروج تدريجيا من إجراءات عزل عام وصفت بأنها من بين الأشد صرامة في أوروبا منذ تطبيقها في 14 مارس.