شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «أمفان» يكبد الهند 13 مليار دولار خسائر والان نبدء بالتفاصيل

تسبب الإعصار القوي الذي ضرب ولاية البنغال الغربية في الهند خلال الأيام الماضية -حسب تصريحات حكومية- في أضرار للمحاصيل والبنية التحتية تقدر قيمتها بنحو تريليون روبية (13 مليار دولار).

وقالت بنجلادش المجاورة، التي مر بها الإعصار أمفان أيضا يوم الأربعاء، إن الخسائر المبدئية التي تكبدتها بلغت 11 مليار تاكا (130 مليون دولار). لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن هذا الرقم قد يزيد.

وتسبب الإعصار في مقتل 102 على الأقل في الدولتين بسبب انهيار منازل في الأغلب أو الصعق بالكهرباء.

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وأمفان أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. وتم إجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص قبل وصول الإعصار لليابسة مما منع وقوع عدد أكبر من الوفيات.

وقال مسؤولان في ولاية البنغال الغربية لرويترز إن عدد المتضررين من الإعصار فاق 13 مليونا، حيث فقد البعض منازلهم أو محاصيلهم أو أراضيهم بينما لحقت أضرار بما يزيد عن 1.5 مليون منزل.

وأضافا أن مئات الآلاف يعيشون حاليا في مخيمات إغاثة في أنحاء الولاية وسط مخاوف من أن التراخي في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي قد يزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد.