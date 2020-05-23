شكرا لقرائتكم خبر عن 900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 20464 حالة. وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 148 حالة.

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