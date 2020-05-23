شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبد الأمير علاوي والوفد المرافق له الرياض اليوم. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

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