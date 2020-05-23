اندلاع حريق داخل بستان في قضاء الحسينية بكربلاء

افاد مصدر محلي، البست، باندلاع حريق داخل بستان في قضاء الحسينية بكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا التهم اكثر من خمسة دوانم من بستان في قضاء الحسينية بكربلاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لم يتم معرفة الاسباب والدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق".