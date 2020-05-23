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اندلاع حريق داخل بستان في قضاء الحسينية بكربلاء

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افاد مصدر محلي، البست، باندلاع حريق داخل بستان في قضاء الحسينية بكربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا التهم اكثر من خمسة دوانم من بستان في قضاء الحسينية بكربلاء".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لم يتم معرفة الاسباب والدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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