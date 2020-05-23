وكالة تصنيف عالمية تمنح مصرف التنمية الدولي تصنيفاً عالمياً بدرجة B

أعلن مصرف التنمية الدولي، السبت، حصوله على تصنيف ائتماني بدرجة B من وكالة التصنيف الائتماني العالمية كابيتال انتلجنس Capital Intelligence.
وأضاف المصرف أن "شركة كابيتال إنتيليجنس حددت أيضاً لمصرف التنمية الدولي تصنيف على المدى الطويل وتصنيف على المدى القصير على المقياس الوطني العراقي عند "iqBBB+" و"iqA2" على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة".
وأشار إلى أن "التصنيف المصرف الائتماني الجيد جاء وفي ظل وجود راس مال مرتفع للمصرف ومستويات للسيولة في ارتفاع مستمر حيث أن نسبة صافي القروض إلى اجمالي الموجودات معتدلة وذلك بسبب سياسة المصرف الحكيمة في الاقراض، بالإضافة إلى أن المصرف حقق نسب مرتفعة جدا في الملاءة المالية والسيولة وكما في نهاية عام 2019 حيث بلغت نسب كفاية راس المال (CAR) وحسب متطلبات بازل III بلغت (35)% وبما يفوق المتطلبات العالمية(12%) كحد ادنى، هذا وقد بلغت نسب تغطية السيولة (LCR) (164%) وبما يفوق الحد الادنى للمتطلبات العالمية (100%)".
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