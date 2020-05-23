وكالة تصنيف عالمية تمنح مصرف التنمية الدولي تصنيفاً عالمياً بدرجة B

وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوكالة حددت تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل وتصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى القصير للمرة الأولى لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل عند "B-" و"B" على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف على المدى الطويل".وأضاف المصرف أن "شركة كابيتال إنتيليجنس حددت أيضاً لمصرف التنمية الدولي تصنيف على المدى الطويل وتصنيف على المدى القصير على المقياس الوطني العراقي عند "iqBBB+" و"iqA2" على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة".

وأشار إلى أن "التصنيف المصرف الائتماني الجيد جاء وفي ظل وجود راس مال مرتفع للمصرف ومستويات للسيولة في ارتفاع مستمر حيث أن نسبة صافي القروض إلى اجمالي الموجودات معتدلة وذلك بسبب سياسة المصرف الحكيمة في الاقراض، بالإضافة إلى أن المصرف حقق نسب مرتفعة جدا في الملاءة المالية والسيولة وكما في نهاية عام 2019 حيث بلغت نسب كفاية راس المال (CAR) وحسب متطلبات بازل III بلغت (35)% وبما يفوق المتطلبات العالمية(12%) كحد ادنى، هذا وقد بلغت نسب تغطية السيولة (LCR) (164%) وبما يفوق الحد الادنى للمتطلبات العالمية (100%)".

