الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن كورونا في ايطاليا

كشف وزير المالية والاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، أن الحكومة أنفقت ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي، على مواجهة الأزمة التي جرها فيروس كورونا على البلاد.
وقال الوزير الإيطالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي في حوار عبر "فيسبوك" مع نشطاء حركة (الساردين) المحسوبة على تيار اليسار: "تم اتخاذ خيار مشترك على المستوى الأوروبي، يختلف عن الخيارات في الأزمات الأخرى السابقة: الرد بسياسة مالية قوية للغاية لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد وعدم الانقياد لتداعيات الأزمة".
وأعلنت إيطاليا يوم الخميس الماضي، أنها تجاوزت الجزء الأسوأ من حالة الطوارئ التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا في البلاد، الذي أدى إلى وفاة 32330، وإصابة 227364 شخصا.
وكشفت أنها ستقوم بإعادة فتح المطارات ابتداء من 3 حزيران المقبل، بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث يحذر خبراء من كساد كبير خلال العام الجاري.
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