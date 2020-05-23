العتبة الحسينية تعلن عدم اقامة صلاة العيد بسبب كورونا

اعلنت العتبة الحسينية، السبت، عن عدم اقامة صلاة العيد بسبب فايروس كورونا.
وقالت العتبة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظرا للظروف الصحية واستمرار ازمة وباء كورونا المستجد والتاكيد الوارد من دائرة صحة كربلاء وتوصيات خلية الازمة بضرورة التقييد بالاجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة فقد تقرر عدم اقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441 في داخل الصحن الحسيني الشريف".
وأضاف البيان أن هذا الاجراء يشمل كذلك "المناطق المحيطة بالحرمين المطهرين".
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