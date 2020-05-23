وزير الصحة: حظر التجوال الجزئي هو السائد بعد العيد

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، السبت، عدم وجود تغيير في إجراءات دوام الموظفين والحظر الجزئي بعد عيد الفطر المبارك، فيما أشار إلى ان حظر التجوال الجزئي هو السائد بعد العيد.
وأضاف التميمي أن "عودة الدوام في الجامعات هو مجرد دراسة تم عرضها على اللجنة العليا للصحة والسلامة وهي من ستتخذ قراراً بهذا الشأن"، مبيناً أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدمت طلباً بشأن استئناف الدوام لطلبة الدراسات العليا".
وأوضح أن "وزارة الصحة وضعت مجموعة من الضوابط والآليات بشأن إجراء الامتحانات"، لافتاً الى أن "هذه الشروط هي ارتداء الكمامات وفحص الطلبة قبل الامتحان وتعفير القاعات وأن يكون الامتحان كل يوم لمرحلة لتجنب الزخم".
وأشار التميمي، إلى أن "الزيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الى كثرة الفحوصات الوبائية"، موضحاً أنه "في السابق كان عدد الفحوصات لا يتجاوز المئتين فحص يوميا والآن أصبح ستة آلاف فحص يومي وقابل للزيادة".
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