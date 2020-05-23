انت الان تتابع "صيادات بحرية" روسية تحلق 12 ساعة فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لطائرات من طراز "توبوليف 142" بعيدة المدى مضادة للغواصات

أفادت المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، بأن قاذفتي "تو 142" بعيدة المدى مضادة للغواصات، تابعتين لأسطول المحيط الهادئ، حلقتا 12 ساعة فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية في بيان: "استكملت طائرتان من طراز (توبوليف 142) بعيدة المدى مضادة للغواصات تابعتان لأسطول المحيط الهادئ، رحلة مخططا لها في المجال الجوي فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ.

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وأضاف المكتب، في بيان له اليوم السبت: "دام تحليق الطائرتين الحربيتين، حوالي 12 ساعة متواصلة، تم خلالها قطع مسافة 9 آلاف كلم".

وأكد المكتب الصحفي، أن الرحلة تمت بمراعاة تامة للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي.