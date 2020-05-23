انتقدت مديرة "غرينبيس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زينة الحاج، قرار الحكومة بفتح المسابح بحجة أن الكلور لا ينقل العدوى ومن ناحية أخرى منع ارتياد الشواطئ بسبب التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي التي تصب في مياهه، والتي قد تزيد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت الحاج، في بيان، إلى أن "تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر هي أساس المشكلة بحد ذاتها، ويجب معالجتها على وجه السرعة، ذلك لأن تلك المياه الملوثة تتسبب بمشاكل أخرى عديدة، وتسبب أمراضا أكثر خطورة من كورونا وقد تبقى نشيطة لفترة أطول مثل السالمونيلا".
كانت هذه تفاصيل خبر "غرينبيس": المياه الملوثة تسبب أمراضًا أكثر خطورة من كورونا كالسالمونيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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