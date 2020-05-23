الجيش: توقيف شخص يهرب مواد غذائية وأدوات كهربائية ومواد تنظيف بمنطقة رأس بعلبك

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان، ان "وحدة من الجيش أوقفت في منطقة ​رأس بعلبك​، شخصاً يقود آلية نوع بيك آب محملة بكمية من المواد الغذائية والأدوات الكهربائية ومواد التنظيف المهرّبة، وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة".

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