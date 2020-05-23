"قدامى القوات" تحذر من اعتماد أي تشريع يتعلق بالكابيتال كونترول أو الهيركات

شددت "هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية"، على "الوقوف بحزم بجانب القضاء في ملاحقة ملفات الفساد، شرط الوصول الى كشف الفاسدين وزجهم في السجون، وليس الوصول الى تسويات يبدو أنها حاصلة في ملف التلاعب بالعملة، والتي أفضت الى تهدئة الأجواء مع حاكم المصرف المركزي".
ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن "تداول تمكن أحمد البساتنة، المتهم بقصة الفيول المغشوش، من الهرب خارج لبنان عشية مداهمة مكتبه من الأجهزة الأمنية، أمر واجب التحقيق به وملاحقة من سهل له التواري"، محذرةً من "اعتماد أي تشريع يتعلق بالكابيتال كونترول أو الهيركات، لكونها غير دستورية وغير أخلاقية وتشرع سرقة أموال المودعين في المصارف وتمنح ناهبي المال عفوا مقنعًا".
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