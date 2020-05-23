أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في حديث لتلفزيون "النشرة"، ان "مصرف لبنان سيؤمن الدولار للمستوردين عبر المصارف بسعر صرف 3200 ليرة للدولار الواحد، وهذا الامر سينعكس بشكل ايجابي على اسعار السلع الغذائية الاساسية التي ستنخفض حوالي 25% وسيخفض بالوقت عينه الطلب على الدولار بالسوق السوداء".
وشدد نعمه على ان "الهم الأول اليوم في الوزارة هو المحافظة على الامن الغذئي وتأمين السلع الأساسية للمواطن ومن ثم دراسة القدرة التي تمتلكها الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر نعمه لتلفزيون "النشرة": همنا هو المحافظة على الامن الغذائي وتأمين السلع الأساسية للمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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