تقدم راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للطائفة المارونية ​المطران مارون العمار​ وكهنة الأبرشية، من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، "بأحر التهاني القلبية لمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد، طالبين من الله أن يعيده عليكم بالخير والبركة بعيدا عن كل مرض ومكروه". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران العمار وكهنة أبرشية صيدا يهنئون اللبنانيين بالتهنئة بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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