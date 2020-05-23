اجتماع بين قيادتي حركة امل والحزب الشيوعي في النبطية لبحث تداعيات اشكال يوم امس

وقع اشكال في ​بلدة كفررمان​ بين مخرج "جريدة 17 تشرين" بشير أبوزيد وعدد من الشبان الغاضبين تطور من تلاسن الى عراك على خلفية منشورات نشرها ابو زيد فيها انتقاد لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مما ادى الى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلى اثر ذلك انعقد في مقر ​حركة امل​ في ​النبطية​ اجتماع بين قيادتي الحركة والحزب الشيوعي ال​لبنان​ي حضره عن امل المسؤول التنظيمي في ​الجنوب​ نضال حطيط، وتطرق الاجتماع الى الوضع السياسي في لبنان، وضرورة توحد القوى لمواجهة العدوانية الاسرائيلية والاتفاق على خدمة اهلنا الذين قدموا التضحيات من اجل تحرير الجنوب وبذلوا الدماء حتى كان التحرير في 25 ايار حيث نعيش اجواؤه هذه الايام".