أعلنت وزارة الصحة العامّة، في بيان، عن "تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعود هذه الاصابات لخمسة اشخاص من المقيمين، و6 من الوافدين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1097 إصابة"، مشيرة الى ان "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد وصل الى 687 حالة، فيما لم تُسجِّل أي حالة وفاة، واستقر الرقم على 26 حالة".
هذا وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس عن "تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 59 في صفوف المقيمين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد التراكمي إلى 1097 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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