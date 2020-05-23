قباني يؤيد طرح بري لإقرار قانون انتخاب لمجلس النواب خارج القيد الطائفي

أعرب النائب السابق ​محمد قباني​ عن رغبته في ضم صوته إلى صوت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، فيما يعود لأمرين أساسيين، "أولهما والأهم إقرار ​قانون انتخاب​ لمجلس النواب خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، مما يؤمن الانطلاق نحو بناء دولة مدنية فعلية. وإلى جانبه ونتيجة هواجس الطوائف والمذاهب إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف والمذاهب بدقة. هذا ما نص عليه ​اتفاق الطائف​ وهو بداية الديمقراطية الفعلية في لبنان".

وأشار قباني إلى أن "الأمر الثاني موضوع الكهرباء والذي يتلخص بتطبيق دقيق للقانون 462 الصادر عام 2002 والذي ينص على إنشاء هيئة ناظمة ل​قطاع الكهرباء​، وتعيين مجلس إدارة جديد ل​مؤسسة كهرباء لبنان​. وهو ما أعيد تكراراً في قوانين ومواقف لاحقة مما يؤمن إدارة حقيقية لقطاع الكهرباء". كما دعا إلى إجماع لبناني حول هذا الطرح.